2
жилых объекта в
реализации
реализации
более 30
реализованных коммерческих
объектов
объектов
18
лет на рынке
недвижимости
недвижимости
73 га
застраиваемых
территорий
территорий
4
планируемых
объекта
объекта
Управляя настоящим — создаем будущее
Regions Development - динамично развивающая компания российского рынка девелопмента. Уже более 18 лет накопленные знания и профессиональные навыки позволяют компании постоянно совершенствоваться и развиваться. Высокая квалификация специалистов и эффективность принимаемых решений позволили выйти на новый уровень развития компании, а именно: комплексное освоение территорий и создание уникальных проектов в сегменте жилой и коммерческой недвижимости в самых знаковых локациях Москвы.
Проекты
Dream Towers
Жилой комплекс
Москва, проспект Андропова, вл. 9/1
Dream Towers - жилой комплекс премиум-класса.
Архитектура вдохновлена золотым веком ар-деко.
Dream Towers пробуждает чувство прекрасного на тактильном уровне.
Архитектура вдохновлена золотым веком ар-деко.
Dream Towers пробуждает чувство прекрасного на тактильном уровне.
Преображенская площадь
Жилой комплекс
Москва, 1-ая Бухвостова 12/11
«Преображенская площадь» – премиальный жилой комплекс в историческом районе Москвы. Он задуман как пространство для развития и среда, которая постоянно меняется к лучшему.
Солнце Москвы
просп. Мира, 119В, Москва, Россия
Крупнейшее колесо обозрения в Европе высотой 140 метров на ВДНХ
Dream Towers Commerce
Москва, проспект Андропова, вл. 9/1
На первых этаж жилого комплекса предусмотрены помещения коммерческого назначения.
Dream Street
просп. Андропова, 11, корп. 2
Любой житель и гость Москвы сможет прогуляться по набережной, подышать свежим воздухом, насладиться пейзажами и отдохнуть после шоппинга.
Regions Plaza
просп. Андропова, 11, корп. 2
Отель отличается современным стилем и шикарным сервисом. Гости смогут посетить ресторан и бар, расслабиться в spa или хаммаме и поплавать в бассейне.
Dream Street Commerce
просп. Андропова, 11, корп. 2
Новый формат бутиковых офисов расположатся на набережной Москвы-реки с развитой инфраструктурой района.
Остров Мечты
Торговый комплекс
просп. Андропова, 1, Москва, Россия
«Остров Мечты» – это самый настоящий остров, на котором есть абсолютно всё для незабываемого отдыха всей семьёй!
Офисный центр
Милютинский переулок, 12 Москва, Россия,
Офисный центр класса «А++» с эксклюзивной отделкой в самом центре Москвы.
Июнь
Торговый комплекс
ул. Мира, с51, Мытищи, Россия
Семейный торгово-развлекательный центр супер-регионального значения в Мытищах.
Июнь
Торговый комплекс
Знаменская ул., 5, квартал Коммунальный, Красногорск, Россия
Первый и уникальный торгово-развлекательный центр в Красногорске.
Июнь
Торговый комплекс
ул. Партизана Железняка, 23, Красноярск, Россия
Торгово-развлекательный центр городского значения в Красноярске.
Июнь
Торговый комплекс
ул. Годовикова, 37, Череповец, Россия
Первый торгово-развлекательный центр в Череповце.
Июнь
Торговый комплекс
Индустриальный просп., 24, Санкт-Петербург, Россия
Современный развлекательный центр для всей семьи в Санкт-Петербурге.
Июнь
Торговый комплекс
Комсомольская ул., 112, Уфа, Россия
Современный развлекательный центр для всей семьи в Уфе.
Новости
Regions Development: инфраструктура для детей, ритейл и возможности для спорта стали ключевыми критериями для покупателей премиальных квартир