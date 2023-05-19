Regions Development - динамично развивающая компания российского рынка девелопмента. Уже более 18 лет накопленные знания и профессиональные навыки позволяют компании постоянно совершенствоваться и развиваться. Высокая квалификация специалистов и эффективность принимаемых решений позволили выйти на новый уровень развития компании, а именно: комплексное освоение территорий и создание уникальных проектов в сегменте жилой и коммерческой недвижимости в самых знаковых локациях Москвы.